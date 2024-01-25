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Kars Valisi Ziya Polat, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 13:42,
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Polat, "Yılın Kareleri" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Polat, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu" fotoğrafını seçen Polat, "Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde de yine Emin Sansar'ın "Yumruk" karelerine oy verdi.

Vali Polat, Anadolu Ajansı çalışanlarının 2023 yılında damga vuran fotoğraflar çektiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depreminde milletimiz, belki de dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birisini yaşadı ama şükürler olsun güçlü devletimizin, milletimizin destekleriyle bu yükü kaldırmaya çalıştık." dedi.

Dünyada yaşananların fotoğraflarla anlatıldığını dile getiren Polat, "Dünyanın gözü önünde uygulanan bir soykırım var. Filistinli kardeşlerimize, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 25 bine yakın çocuk ve kadın katledildi, soykırım yapılıyor. Biz millet olarak her daim mazlumun yanında olduk, zalime 'Yavuz', mazluma 'Yunus' olan bir milletiz, böyle olmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansımızın tüm muhabirlerine, hayatı bize fotoğraf karesiyle anlattığı için teşekkür ediyorum. Ellerine, deklanşörlerine sağlık. Umarım 2024'te güzel haberlerle beraber oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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