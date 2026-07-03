Kars ve İstanbul İçin Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Kars çevrelerinde, yarın ise Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Kars, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Kars çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ise Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.