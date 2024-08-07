Karşılıksız çeklerde artış devam ediyor

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, karşılıksız çeklerdeki artışa dikkat çekerek, "İktidar ekonomide toparlanmanın başladığını savunsa da veriler tam tersini söylüyor, geçen yıl ile karşılaştırıldığında karşılıksız çıkan çeklerde önemli oranda artış var. Bu yılın haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı adet olarak 15 bin 348'e çıkıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerini değerlendirdi. "İktidar ekonomide toparlanmanın başladığını savunsa da veriler tam tersini söylüyor" diyen Bakırlıoğlu, geçen yılla karşılaştırıldığında karşılıksız çıkan çeklerdeki artışa dikkat çekti. Buna göre Bakırlıoğlu, "Haziran 2022'de karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı 9 bin 61'di, tutarı da 1.4 milyar liraydı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak bakıldığında yüzde 0.6'ydı. Yılın tamamında yüzde 0.7'ydi" dedi.

Geçen yıl haziran ayında ise toplam 9 bin 962 karşılıksız çek işlemi yapıldığını, bunların parasal tutarının ise 3.3 milyar lira olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranının da adet bazında yüzde 1.2 olduğuna işaret etti. Bakırlıoğlu, geçen yılın tamamında ise bu oran yüzde 0.9 olduğunu kaydetti.

"Bu yılki rakamlar, ekonomideki faciayı ortaya koyuyor"

Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gelelim bu yıla, rakamlar ekonomideki faciayı ortaya koyuyor. Bu yılın haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı adet olarak 15 bin 348'e çıkıyor. Parasal tutar ise 10.7 milyar liraya ulaşıyor. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı ise adet olarak bu yıl haziranda yüzde 1.8. Bu yılın ocak-haziran dönemindeki toplam oran ise yüzde 1.3. Bu mudur ekonomideki düzelme?

Bu yılın 6 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin toplamı 111 bin 886. 2022 yılının tamamında kaçmış? 123 bin 619. Peki geçen yılın tamamında kaçmış 146 bin 932. Bu yılın daha altı ayında 111 bin 886'ya ulaşmış. Altı aylık veriler bize karşılıksız çekte bu yıl patlama olacağını gösteriyor. Rakamlar adeta alarm veriyor. İktidar bu verileri görmüyor mu?"

"Karşılıksız işlemi yapılan çeklerde altı aylık toplam, 67.9 milyar lira"

Bakırlıoğlu, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin son 3 yıllık tutarlarına da dikkat çekerek, "Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin 2022'nin tamamındaki parasal tutarı 20.6 milyar lira. Geçen yıl ise 57.1 milyar lira. Peki bu yılın daha 6 ayında tutar ne kadar ? Altı aylık toplam 67.9 milyar lira. Parasal tutarda geçen yılın tamamı daha 6 ayda aşılmış" dedi.

"Bankalara ibraz edilen çeklerde, karşılıksız işlemi yapılma oran tutarı ise 2023 yılında ortalama 1,2 olarak gerçekleşmişken; 2024 yılının sadece ilk altı ayında 2,00 olarak görülüyor" diyen Bakırlıoğlu, "Tüm umudunu yüksek faize bağlayan iktidarı uyarıyoruz. Piyasa batıyor" ifadesini kullandı.

"2024 yılının ilk altı ayında, kurulan şirket sayısı yüzde 17.3 azaldı"

Bakırlıoğlu, piyasadaki durgunluğa bağlı olarak kurulan şirket sayısının da azaldığına işaret ederek 2024 yılının ilk altı ayında, geçen yılın ilk altı ayına göre kurulan şirket sayısının yüzde 17.3 azaldığına, aynı dönemde kapanan şirket sayısının da yüzde 25.8 arttığına değindi. Buna göre Bakırlıoğlu, "Altı ayda 52 bin 676 şirket kurulurken, 11 bin 939 şirket de kepenk indirdi. Tasfiye sürecine giren şirket sayısı da ilk yarıda yüzde 2.3 artarak 12 bin 175'e ulaştı" dedi.

Bakırlıoğlu, bu yılki konkordatodaki artışlarına dikkat çekti

Bakırlıoğlu, konkordatodaki artışların da dikkat çektiğini belirterek, temmuz ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısının 183 olduğuna işaret etti. Bu yılın ocak-temmuz döneminde konkordato geçici mühlet kararı verilen toplam dosya sayısının da 788'e çıktığını söyleyen Bakırlıoğlu, "Piyasa adeta el freni çekilmiş araba gibi duruyor. Bunun önümüzdeki dönemde yansımaları da olacak. İşsizlik artacak. İnsanlar zaten açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bir de işsiz kalacaklar. Yazık bu insanlara" dedi.