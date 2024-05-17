Karşıyaka Belediye Başkanı Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dezavantajlı gruplara eğitim ve öğretim imkanı sunan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin sene sonu etkinliklerine katıldı. Başkan Ünsal, engelli öğrencilerin el emeği sergisini gezdi ve sportif ve kültürel etkinliklerine eşlik etti. Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

17.05.2024 13:52
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dezavantajlı gruplara eğitim ve öğretim imkanı sunan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin sene sonu etkinliklerine katıldı. Engelli öğrencilerin el emeği sergisini gezen, sportif ve kültürel etkinliklerine eşlik eden Başkan Ünsal, "Karşıyaka'da engelleri sevgi ile aşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenciye eğitim vermek için tesisimizin kapasitesini artırmayı planlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Mustafa Kaya Spor Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de katılımıyla akıl ve zeka oyunları, spor, ebru ve el sanatları atölyeleri yapıldı. Özel gereksinimli 30 birey ve 20 spor lisesi öğrencisi, aileler ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da etkinliklere katılarak çocuklarla akıl ve zeka oyunları oynadı. Ünsal, yıl boyunca sanat atölyelerinde hazırlanan ürünleri ilgiyle inceledi. Çocuklar, el emeği eserlerini, Başkan Ünsal'a hediye etti.

"KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Dezavantajlı bireyler için daha ulaşılabilir, aktif ve sosyal yaşama daha çok katılmalarına olanak tanıyacak bir sistem hayal ediyoruz. Bu kapsamda tesisimizin kapasitesini artırmayı planlıyoruz. Burada eğitim alan öğrencilerimizin, sosyal yaşama daha çok katılmaları, sportif ve kültürel aktivitelere ilgi göstermeleri hem bizim hem de aileler için mutluluk verici. Temel amacımız, tüm yurttaşların eşit şekilde toplum hayatına dahil olabildikleri bir yaşam kurmak. Bugün yapılan etkinliklerimize spor lisesinden öğrenciler de katıldılar. Erken yaşlarda farkındalık oluşturmak için atılmış güzel bir adım. Ben de yanlarında olmak istedim. Çocuklarımızın içindeki karşılıksız saf sevgiyi yüreğimizde hissettik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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