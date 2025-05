Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Başarılı Sporcuları Ağırladı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan Karşıyaka Spor Kulübü oyuncuları ile Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakası'ndan 9 madalya ile dönen Karşıyaka Belediyespor Yüzme Takımı sporcularını konuk etti. Karşıyaka'ya kazandırdıkları ulusal başarılar için sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Başkan Ünsal "Karşıyakamızı başarıyla temsil eden ve gurur kaynağımız olan gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Rize'de düzenlediği Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakası'nda toplam 9 madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporculardan Ayza Ger iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Zeynep Kır iki altın, bir gümüş madalya ve bir beşincilik derecesi ile yarışları tamamladı. Hakan Emir Köse de iki bronz madalya ile kürsü sevinci yaşadı. Takımın diğer sporcuları da en iyi bireysel zamanlarını yüzerek başarılı performanslara imza attı. Madalyalı sporcular, antrenörleri Anıl Sabancı ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Ayrıca, Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Altyapı Takımı da Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda kazandıkları üçüncülük kupasını Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a getirdi. Genç sporcuları makamında konuk eden Başkan Ünsal, Karşıyaka'ya yaşattıkları büyük gurur için takıma teşekkür etti, başarılarının gelecek yıllarda da artarak devam etmesini diledi.

"Her zaman yanınızdayız"

Karşıyaka Belediyesi olarak, her branşta sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal "Spor, hem bireysel hem de toplumsal olarak sağlıklı bir yaşamın ve aydınlık bir geleceğin anahtarıdır. Bu anlayışla, Karşıyakamızda spora büyük önem veriyor, özellikle de çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmek için çalışıyoruz. Emeklerini başarıyla taçlandıran sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Bu başarılar, yalnızca bireysel zaferler değil, aynı zamanda çocuk ve gençlerimize ilham kaynağı olan çok kıymetli örneklerdir. Karşıyaka'yı en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya, her yaşta ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.