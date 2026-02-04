Karşıyaka Belediyesi'nde Sıcak Karşılama... Başkan Ünsal: "Biz Büyük Bir Aileyiz"

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ana hizmet binasının girişinde çalışanları ve vatandaşları karşılayarak güne başladı. Mesai arkadaşlarına iyi çalışmalar dileyen ve işleri için belediyeye gelen Karşıyakalılar ile sohbet eden Başkan Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalılar olarak biz büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir bir kent için birlik içerisinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka'ya hizmet yolunda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, kurum içi disiplini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, güne personelini karşılayarak başladı. Erken saatlerde ana hizmet binası girişinde sabah sohbetlerine ortak olan Başkan Ünsal; mesai arkadaşlarına iyi çalışmalar diledi, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmelerini istedi. İşleri için binaya gelen vatandaşları da karşılayan Ünsal, ekip olarak Karşıyaka'ya büyük bir özveriyle hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Ünsal'ın sıcak karşılaması, çalışanları ve vatandaşları da memnun etti.

"Özverili personelimiz en büyük gücümüz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyaka'ya hizmet yolundaki en büyük gücümüz, aynı amaç etrafında kenetlenen çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemizin kapısından içeri giren her vatandaşımızın kendini değerli hissetmesi, her personelimizin de bu sorumluluk bilinciyle görevini en iyi şekilde yapması bizim için çok önemli. Bu anlayışla mesai giriş ve çıkışlarını denetim ve disiplin altında tutuyor, personelimizin büyük bir çoğunlukla gerekli sorumluluğu taşımasından mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalılar olarak biz büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir bir kent için birlik içerisinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.