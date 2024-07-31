Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yamanlar ve Sancaklı köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yamanlar ve Sancaklı köylerini ziyaret etti

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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yamanlar ve Sancaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Köylülerin taleplerini dinleyen ve çalışmalarını anlatan Başkan Ünsal 'İhtiyaçlara çözüm sağlamak için gereken tüm çalışmaları yapacağız. Sancaklı'ya çocuklarımızın istediği oyun ve spor alanını en kısa sürede kazandıracağız. Yamanlar'da da çok yakında Domates Festivalimizi gerçekleştireceğiz' dedi.

31.07.2024 13:59  Güncelleme: 15:02
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yamanlar ve Sancaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Köylülerin taleplerini dinleyen ve çalışmalarını anlatan Başkan Ünsal "İhtiyaçlara çözüm sağlamak için gereken tüm çalışmaları yapacağız. Sancaklı'ya çocuklarımızın istediği oyun ve spor alanını en kısa sürede kazandıracağız. Yamanlar'da da çok yakında Domates Festivalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve halkın taleplerini dinlemek için ilçeyi adım adım dolaşmaya devam eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, köy yaşamının korunduğu Yamanlar ve Sancaklı'yı ziyaret etti. İlk olarak Sancaklı'ya giden Başkan Ünsal, köy girişinde çocuk ve gençler tarafından "Oyun alanı istiyoruz", "Köyümüz başkan gördü", "Başkanım futbol sahamız yok", "Yıldız Başkan bizim başkan", "Köyümüze hoş geldiniz başkanım" yazılı pankartlarla karşılandı. Çocukların isteklerine kayıtsız kalmayan Başkan Ünsal "Çocuklarımızın istediği oyun ve spor alanını en kısa zamanda burada hizmete açacağız" diye konuştu. Köylüler ile sohbet eden ve birlikte çevreyi dolaşan Ünsal, daha sonra da Yamanlar'a geçerek bu ayın 'Vatandaş Buluşması'nı gerçekleştirdi.

"Vatandaş buluşmalarını önemsiyoruz"

Bürokratları ile birlikte Yamanlar halkının taleplerini dinleyen Başkan Yıldız Ünsal "Göreve başladığımızdan bu yana her ay farklı mahallelerde bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Eksikleri, ihtiyaçları ve beklentileri direkt olarak vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz de bizlerle birlikte oluyor, istekleri ve sorunları bizzat mahalle sakinlerinden duyuyorlar. Anında cevap veriyorlar ya da notlarını alarak çözüm önerisi getiriyorlar. O nedenle bu buluşmaları çok önemsiyoruz" dedi.

Yamanlar'a domates festivali müjdesi

Yamanlar'a festival müjdesi de veren Başkan Ünsal "Buradaki güzellikleri tüm yurttaşlarımızla buluşturmak üzere yakın zamanda Yamanlar Domates Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Hem yerel ürünümüzü tanıtacak hem de burada üretim yapan köylülerimizin gelirini artırmak için çalışacağız. Ayrıca, çöp alımı ve temizlik konusunda iletilen isteklerle ilgili de ivedilikle çözüm üreteceğiz. Su, kanalizasyon, yol gibi altyapı hizmetleri için İzmir Büyükşehir Belediyemizle iletişimize geçeceğiz. Her iki köyümüzü de Karşıyaka'nın en güzel yerleşim alanları olarak görüyoruz. Bu güzellikleri korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Yamanlar ve Sancaklı köylerini ziyaret etti - Son Dakika

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