Karşıyaka Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Coşkuyla Kutluyor

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Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri" diyerek tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karşıyaka Belediyesi'nin gerçekleştireceği coşku dolu şenlikle kutlanacak. Şenlik, 23 Nisan Salı günü 13.00-17.00 saatleri arasında Cordelion Taypark'ta düzenlenecek.

Organizasyonun sahne akışında sırasıyla; Mady Dance, Rossinka Dans Grubu, Çocuk Yogası, Şef Sensin, Belediye Bale Ekibi Gösterisi ve Alp Abi Stand Up yer alıyor. Sihirbaz gösterisi ile bubble show da etkinliğe renk katacak. Bocce, sportif parkur, geri dönüşüm atölyesi, yüz boyama, Türkiye haritası atölyesi, el baskısı, baskı boyama atölyesi ve resim atölyesi etkinlikleri de gün boyunca alanda devam edecek. Planlanan etkinlikler ile çocuklar hem 23 Nisan'ın tadını doyasıya çıkaracak hem de öğrenerek farkındalık kazanacak.

23 Nisan coşkusunu paylaşmak için ailelere çağrıda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ"

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Atatürk'ün ilkelerini, fikirlerini ve Cumhuriyet değerlerimizi yarınlara taşımak, geleceğimizin koruyucuları olan çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak adına düzenleyeceğimiz şenliğe tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Gelin, 23 Nisan coşkusunu Karşıyaka'ya yakışır bir şekilde hep birlikte paylaşalım."