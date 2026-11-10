Karşıyaka Belediyesi Atatürk'ü vefatının 88. yılında Zübeyde Hanım anıt mezarında andı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Atatürk'ü vefatının 88. yılında Zübeyde Hanım anıt mezarında andı

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Karşıyaka Belediyesi Atatürk\'ü vefatının 88. yılında Zübeyde Hanım anıt mezarında andı
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Karşıyaka Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenlenen törenle andı. Törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet'in hala yolumuzu aydınlattığını söyledi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88. yılında törenlerle andı. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmemizin üzerinden tam 88 yıl geçti. Ama onun fikirleri, bize bıraktığı Cumhuriyet ve bu ülkeye duyduğu büyük sevda hala yolumuzu aydınlatıyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Karşıyaka'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Ata'ya Saygı Zinciri" için sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda buluşan vatandaşlar, ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla saat 09.05'te saygı duruşuna geçti.

Aynı saatlerde Karşıyaka Kaymakamlığı'nda da resmi anma töreni gerçekleştirildi. İlçe protokolü, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal şunları söyledi:

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmemizin üzerinden tam 88 yıl geçti. Ama onun fikirleri, bize bıraktığı Cumhuriyet ve bu ülkeye duyduğu büyük sevda hala yolumuzu aydınlatıyor. Onu her 10 Kasım'da biraz daha derinden özlüyor, her geçen gün değerini daha iyi anlıyoruz. Biz Karşıyakalılar için bugünün ayrı bir anlamı var. Çünkü Zübeyde Anne'mizi emanet kabul eden bu topraklarda, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak bizim için büyük bir onur ve sorumluluk. Atatürk'ü sevmek demek; onun açtığı yolda yürümek, Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara sahip çıkmak demektir. Bize özgür bir ülke, onurlu bir gelecek bırakan Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, annesi Zübeyde Hanım'ın huzurunda bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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