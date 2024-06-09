Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

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Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'Can Dostlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede sokak hayvanları için yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

09.06.2024 13:19  Güncelleme: 16:58
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'Can Dostlar Çalıştayı'nın ardından sonuç bildirgesi hazırlanarak sokak hayvanları için yapılması gereken çalışmalar tek tek sıralandı. Çalıştayda yaptığı kısırlaştırma seferberliği çağrısı geniş yankı uyandıran Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sonuç raporunu yol haritamız kabul edecek, can dostlarımız için Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza atacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının geleceğini ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'Can Dostlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Raporda; çalıştayda buluşan STK temsilcileri, hayvanseverler, Karşıyaka Belediyesi bürokratları ve veterinerleri tarafından ortak akılla üretilen çözüm önerilerine yer verildi. Kısırlaştırma başta olmak üzere, yerelden genele yayılabilecek çalışmaların sıralandığı raporun tamamlanmasının ardından ilk uygulamalar için harekete geçildi. Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına destek verecek gönüllülere yönelik bir eğitim planladı. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi 11-12 Haziran tarihlerinde Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kontenjan sınırı olmayan eğitim için kayıtlar eğitimin hemen öncesinde salonda yapılacak.

"Türkiye'ye örnek olacağız"

Çalıştayda, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı kısırlaştırma seferberliği için çağrı yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Çağrımıza güzel geri dönüşler aldık, desteğin daha da artacağına inanıyoruz. Sonuç bildirgemizde de bu yönde oldukça fayda sağlayacak maddeler var. Bu rapor bizim yol haritamız olacak. Adım adım hepsini hayata geçirerek Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapacağız. Hayatı ve kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın yaşam haklarına sahip çıkacağız" diye konuştu.

Raporda can dostlar için 9 öneri

Can Dostlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde hayata geçirilmesi önerilen çalışmalar şöyle sıralandı;

İzmir Ticaret Odası ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile görüşülerek mali kaynak sağlanması. HAYTAP ile Karşıyaka'da bulunan tüm okullarda hazırlanacak program çerçevesinde yıl boyu eğitimler düzenlenmesi. Köpek eğitmeni Volkan Akdeniz önderliğinde bakımevinde ve sokaklarda bulunan köpeklerin, davranış bozukluklarının giderilmesi yönünde köpek eğitimleri düzenlenmesi. Vatandaşların köpek davranışları ve bunlara karşı nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda Volkan Akdeniz ile halka yönelik eğitimler düzenlenmesi. Üremenin kontrol altına alınabilmesi amacıyla kısırlaştırma sayılarının arttırılması için İzmir Veteriner Hekimler Odası ortaklığıyla özel veteriner klinikleri ile iş birliği yapılması.  Kısırlaştırılmanın arttırılması amacıyla Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ile ortak kısırlaştırma çalışmaları düzenlenmesi. Yerel Hayvan Koruma görevlileri eğitimlerine hız vererek gönüllü ordusunun genişletilmesi ve yapılacak organizasyon ile saha çalışmalarının arttırılması.  Veteriner İşleri Müdürlüğüne tekniker ve işçi takviyesi yapılarak çalışmaların daha aktif hale getirilmesi.  Mahalle bazında yapılacak çalışmalara mahalle muhtarlarının dahil edilerek, yerinde çözüm önerileri üretilmesi.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika

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