Karşıyaka Belediyesi Motorlu Araçlara Yönelik Denetimlerini Sıklaştırıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Motorlu Araçlara Yönelik Denetimlerini Sıklaştırıyor

Karşıyaka Belediyesi, yaya yollarına ve trafiğe kapalı alanlara motorlu araç girişlerini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırıyor. Son 4 ayda yaklaşık 2 bin sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

25.07.2024 13:47
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(İZMİR)- Yaya yollarına ve trafiğe kapalı alanlara motorlu araç girişlerini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, son 4 ayda yaklaşık 2 bin sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Başkan Yıldız Ünsal "Yayaların güvenliği ve halkın huzuru için kural ihlalleri ile kararlı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kent içi disiplini korumak, toplumun sağlık ve huzurunu güvence altına almak için her alanda etkin denetimler gerçekleştiriyor. Trafiğe kapalı bölgeler ile yaya yollarına giriş yaparak halkın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların şikayetlerine neden olan motorlu araç sürücülerine karşı da yoğun bir mücadele sergileniyor.

Karşıyaka Çarşısı'nın ana caddesi ve bağlantılı sokaklar başta olmak üzere, trafiğe kapalı alanlarda görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasaklara uymayan motosiklet ve araçları tek tek tespit ediyor. Haklarında yasal işlem başlatılan sürücüler, ceza uygulanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Yaya yollarına park edilen araçlar için de aynı işlemler yapılıyor. Yerel seçimlerden bu yana söz konusu işlem sayısı 2 bini aşarken, Karşıyaka Zabıtası kent düzenini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

"Kentimizi ve yaşamı koruyalım"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Huzurlu bir toplumsal yaşam için belirli kurallara uymak her yurttaşın sorumluluğudur. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak, sağlıklı bir kent düzeni oluşturmak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz. Toplumla ilişkili her konuda olduğu gibi, yaya yolları ve trafiğe kapalı bölgelerde de ekiplerimiz sürekli denetimler yapıyor. Özellikle kamusal alanlarda can güvenliğini tehdit eden ve huzur bozan davranışlara taviz vermemiz mümkün değil. Hep birlikte kurallara uyalım, kentimizi ve yaşamı koruyalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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