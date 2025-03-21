Karşıyaka Belediyesi'nden Afetlere Hazırlık Protokolü - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Afetlere Hazırlık Protokolü

Karşıyaka Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası ile imzaladığı protokol ile ilçedeki toplanma alanlarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıyor. Başkan Ünsal, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hedeflediklerini açıkladı.

21.03.2025 15:27  Güncelleme: 16:49
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ile Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan teknik iş birliği protokolü kapsamında ilçedeki tüm toplanma alanlarının kriterlere uygunluğu denetlenecek ve gerekli iyileştirmeler sağlanacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Zamanla işlevini yitiren ya da farklı amaçlarla kullanılan toplanma alanlarını belirleyerek kriterlere uygun hale getireceğiz" dedi.

Afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atan Karşıyaka Belediyesi çalışma başlattı. İlk olarak, pilot bölge olarak seçilen Samet Kırcalı Parkı'nın afet toplanma alanı kapsamında gerekli kriterlere yönelik uygunluk analizi gerçekleştirildi ve mevcut durum dahilinde alanın daha etkili ve güvenli kullanımını sağlamak için iyileştirme önerileri geliştirildi.

Belediye birimlerinin diğer afet toplanma alanlarını denetlemesi için uygunluk kontrol listesi hazırlandı. Ayrıca, Zübeyde Hanım Mahallesi 26722 ada 1 parselde bulunan alan, uluslararası standartları karşılayacak şekilde geçici barınma alanı olarak tasarlandı.

Başkan Ünsal, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"İlçemizde yaşanabilecek olası afet durumlarında, nitelikli afet planlarıyla süreci yönetmek, Karşıyakamızı afetlere hazırlıklı, güvenli ve dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afet toplanma alanları ve geçici barınma alanları konusunda başlattığımız uygulama da bu yolda attığımız çok önemli bir adım. Sağladıkları teknik destek için Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Tespit edilen iyileştirmelere hızla çözüm sağlayarak tüm toplanma alanlarımızı kriterlere uygun hale getireceğiz. Diğer taraftan vatandaşlarımıza da ilçemizdeki tüm toplanma alanlarına 'www.karsiyaka.bel.tr' adresli resmi internet sitemizden ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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