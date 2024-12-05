Karşıyaka Belediyesi'nden Akıllı Sulama Sistemi

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(İZMİR) - İklim krizine karşı dirençli ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki iki parkta 'akıllı sulama' sistemi kurdu. Su tüketiminde yüzde 30 tasarruf hedefine katkı sağlayacak uygulamayı tüm parklara yayacaklarını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Doğal kaynaklarımızı koruyor, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında su ve enerji tasarrufu sağlamak için hayata geçirdiği örnek uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Tüm doğal kaynak kullanım miktarlarını ESDA platformu üzerinden takip eden belediye, ilçe genelinde su tüketimi en yüksek olan parklarda akıllı sulama sistemi kurmaya başladı. İlk etapta, Mavişehir'de 12 bin 755 metrekare alana sahip Tay Park'ta ve Mustafa Kemal Mahallesi'nde 5 bin metrekare alana sahip Köy Enstitüleri Parkı'nda, akıllı sayaç teknolojisiyle çalışan sisteme geçiş yapıldı.

İsrafın önüne geçilecek

Mobil uygulama ile kontrol edilebilen sulama sistemi, hava şartlarına göre uzaktan açılıp kapatılabilecek. Kaçak ve patlakları direkt olarak bildirerek sulamayı durduracak sistem, suyun boşa gitmesine engel olacak. Ayrıca insan hatasından kaynaklanabilecek vahşi sulamanın ve bu sulamanın bitki örtüsüne verebileceği zararların da önüne geçilecek. Sistem sayesinde daha az işçi gücüne ihtiyaç duyulup, parkların daha etkin ve verimli şekilde sulanması sağlanacak. Kurulum sonrası parklarda gerçekleşen su tüketimi yakından takip edilecek, kullanım miktarı ve kar maliyet hesaplamaları yapılacak. Sistemin diğer parklarda da uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecek.

Hedef yüzde 30 tasarruf

Köy Enstitüleri Parkı ile Tay Park'ı ziyaret ederek sistemi yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizi ve su kıtlığına karşı, hepimiz yaşam tarzlarımızda değişiklik yapmak, doğal kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmak zorundayız. Biz çalışmalarımıza bu anlayışla yön veriyor, Tay Park ve Köy Enstitüleri Parkı'na kurduğumuz akıllı sulama sistemini tüm parklarımıza uygulamayı planlıyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak SECAP 2021 raporumuzda da belirttiğimiz üzere, su tüketimlerimizde yüzde 30'luk bir azaltım hedefliyoruz. Parklarda ve yeşil alanlarda kullanacağımız akıllı sulama sistemi, bu hedefe ulaşmamızda etkin bir rol alacaktır. Sürdürülebilir bir dünya için doğamızı korumaya, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.