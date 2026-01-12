Karşıyaka "Yeşil Bayrak" Yolunda

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu'nda çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temelli faaliyetler devam ediyor. Ekim ayından beri uygulanan Eko-Okullar Programı kapsamında sürdürülen çalışmaların 'Yeşil Bayrak' ödülü ile taçlandırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızı doğayla uyumlu bir geleceğe hazırlayan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürülecek ve Yeşil Bayrak hedefimizi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Gelecek nesillere çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması doğrultusunda anaokullarında eğitim çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen Eko-Okullar Programı'na dahil oldu. Okulda uzun süredir gerçekleştirilen çevre, doğa ve sürdürülebilirlik temelli çalışmalar, Ekim ayından bu yana uygulanan Eko-Okullar programı ile birlikte daha sistematik bir yapıya kavuşurken; bundan sonraki çalışmalar Yeşil Bayrak Ödülü hedefi doğrultusunda yapılacak. Eko-Okullar programı iki yıl boyunca başarılı bir şekilde sürdürüldüğü takdirde, Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu uluslararası 'Yeşil Bayrak' ile onurlandırılacak.

Çevre eğitimi, uygulamalı etkinlikler ve bahçe tarımı çalışmalarının yürütüldüğü Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu'nda, Eko-Okullar Programı ile birlikte çevre yönetimi, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor. Atık, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm, su, enerji, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, ulaşım, küresel vatandaşlık, tüketim alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konularından oluşan program çerçevesinde oluşturulacak ekipler ve uygulanacak eylem planlarıyla, okulun çevresel etkilerinin azaltılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Süreçte öğrenci katılımının yanı sıra öğretmenler, veliler ve yerel paydaşların da aktif rol alması öngörülüyor. Program süresince sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilecek projelerle, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Çocuklarımız farkındalıkla büyüyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da çocuklarımızın doğayla barışık, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Eğitimden çevre bilincine uzanan bu süreci, okul öncesi dönemden başlayarak hayatın doğal bir parçası haline getiriyoruz. Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu'nda yürütülen çalışmalarla, çocuklarımızı toprağa dokunan, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Bu anlayışla, çocuklarımızın çevreye duyarlı bir gelecek kurmasına katkı sunmaya devam edecek, Yeşil Bayrak hedefi doğrultusunda bu çalışmaları daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.