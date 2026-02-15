Karşıyaka Belediyesi'nden İftar Dayanışması - Son Dakika
Karşıyaka Belediyesi'nden İftar Dayanışması

15.02.2026 11:34  Güncelleme: 12:35
Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayında farklı mahallelerde binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturacak. İlk organizasyon 19 Şubat'ta başlayacak ve devamında çeşitli tarihlerde daha fazla buluşma gerçekleşecek.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayında binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturacak. Ay boyunca farklı mahallelere taşınacak iftar organizasyonlarının ilki, 19 Şubat'ta İnönü ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için düzenlenecek.

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel iftar buluşmalarını bu yıl da sürdürecek. İlk iftar organizasyonu, 19 Şubat Perşembe akşamı Cumhuriyet Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, aynı sofranın etrafında buluşup birlikte oruç açacak. 23 Şubat'ta Zübeyde Hanım, 25 Şubat'ta Örnekköy ve İmbatlı, 27 Şubat'ta da Demirköprü mahalleleri için iftar sofraları kurulacak.

Ramazan ayı boyunca dokuz farklı noktada daha iftar buluşmaları gerçekleştirilecek. En büyük organizasyon ise 16 Mart Kadir Gecesi'nde Karşıyaka Çarşısı'nda yapılacak.

Mahallelerde düzenlenecek iftar buluşmalarının ardından geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri sergilenecek. İftar programına ilişkin tarih ve yer bilgilerine, Karşıyaka Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan, paylaşmanın değerini ve birlikte olmanın kıymetini daha derinden hissettiğimiz bir ay. Birlik ve beraberliğin güçlendiği bu anlamlı günlerde Karşıyaka'da aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kuracağımız iftar sofralarıyla mahallelerimizdeki komşuluk bağlarını pekiştirmeyi, iyiliği ve bereketi hep birlikte büyütmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar programlarımıza davet ediyor, Ramazan ayının Karşıyaka'ya huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

