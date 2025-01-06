Karşıyaka Belediyesi'nden Sertifikalı Ahşap Oyun Grupları

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin kendi kaynakları ile ürettiği ahşap çocuk oyun grupları, bağımsız müfettişlerin incelemeleri sonucunda "TS/EN 1176" sertifikası aldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Halkımız için en yüksek standartlarda hizmet üretmeye devam edecek, 9 ayda gerçekleştirdiğimiz nitelikli çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde bulunan marangozhanede üretilen ve ilçe genelindeki parklara yerleştirilen ahşap oyun gruplarını, bağımsız oyun parkı müfettişleri denetledi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile müfettişlerce yapılan değerlendirmelerde; oyun gruplarının tasarımı, ekipmanların niteliği, malzeme kullanımı ve oyun alanlarındaki mesafenin güvenilirliği dikkate alındı. İncelemeler sonucunda tahterevalli, salıncak, salıncaklı tek kule, kaydıraklı tek kule ve çift kuleli ahşap oyun grupları "TS/EN 1176" standartlarına uygun olarak sertifikalandırıldı. Aldığı sertifika ile İzmir'deki yerel yönetimler arasında öncü konumda olan Karşıyaka Belediyesi, çocuklar için güvenli ve çağdaş oyun alanları yaratmaya devam edecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğu için büyük bir özenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızdaki oyun gruplarını da bu anlayışla kendi öz kaynaklarımız ve ekiplerimizle üretiyor, çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz. Aldığımız sertifika, oyun gruplarımızın TS/EN 1176 standartlarına uygunluğunu ortaya koydu. Kalitesi ve güvenliğini tescilledi. Bundan sonra da çalışmalarımıza bu standartlarda devam edeceğiz" diye konuştu.

"Karşıyakamıza yeni parklar kazandırmayı sürdüreceğiz"

Parklar ve yeşil alanların büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ünsal "Son 9 ayda bu anlayış doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İlçemize 3 yeni park ve yeşil alan kazandırdık. 25 mevcut parkımızda kapsamlı revizyon çalışmaları yaptık. Sokak, cadde, ağaçlandırma alanları ve parklarımıza yaklaşık bin 500 ağaç, bin 800 çalı ve bitki, 13 bin 700 mevsimlik çiçek diktik. Yaklaşık 3 bin metrekare çim ekimi, 2 bin 600 metrekare çim serimi yaptık. Parklarımızın tamamında gerekli bakım çalışmalarını düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç olan bölgelere öncelik vererek Karşıyakamıza yeni parklar kazandırmayı sürdüreceğiz. Yeşil alan ve ağaç varlığımızı daha da zenginleştireceğiz" dedi.