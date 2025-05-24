Karşıyaka Belediyesi'nden Ücretsiz İzcilik Eğitimleri

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, doğayla iç içe, disiplinli ve eğlenceli bir gelişim yolculuğu sunmak amacıyla 6-18 yaş grubu çocuklar için ücretsiz izcilik eğitimleri başlatıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğayı keşfetmek ve birlikte büyümek için tüm çocuklarımızı izcilik eğitimine bekliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Spor Kulübü iş birliğiyle 6-18 yaş arası çocuk ve gençler için izcilik eğitimleri başlatıyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programıyla, çocuk ve gençlere doğa bilinci, ekip ruhu, liderlik ve sorumluluk gibi değerler kazandırılması hedefleniyor. İzcilik eğitimleri, 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren her pazar günü 15.00-16.30 saatleri arasında Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eğitimler boyunca katılımcılar hem teorik bilgilerle donatılacak hem de uygulamalı faaliyetlerle doğayla iç içe bir deneyim yaşayacak. Programa katılmak isteyenler, 25 Mayıs'a kadar "www.karsiyaka.bel.tr" adresinden kayıt yaptırabilecek.

"Bilinçli bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İzcilik, yalnızca doğada vakit geçirmek değil; dayanışmayı, liderliği ve sorumluluğu öğrenmektir. Çocuklarımızın doğayla güçlü bağlar kurmasını, ekip ruhunu tanımasını çok önemsiyoruz. Bu eğitimlerle onların hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız. Karşıyaka'da doğayla dost, bilinçli bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.