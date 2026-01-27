Karşıyaka Belediyesi "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması" İçin Son Başvuru 8 Şubat - Son Dakika
Karşıyaka Belediyesi "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması" İçin Son Başvuru 8 Şubat

27.01.2026 13:04  Güncelleme: 14:42
Karşıyaka Belediyesi, kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması' düzenliyor. Katılımcılar 8 Şubat 2026'ya kadar başvuruda bulunabilirler. Yarışma, doğa, gastronomi ve çocuk bakış açılarıyla şehrin fotoğraflarını konu alacak.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Ulusal ve uluslararası katılıma açık olan "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması" için 8 Şubat 2026 tarihine kadar dijital ortamda başvuru yapılabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu yarışma ile kentlerimiz arasındaki dostluğu, sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve fotoğraf sanatının evrensel dilini görünür kılmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması" için başvuru sürecini başlattı. Ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ilçenin Türkiye'den ve dünyadan kardeş şehirlerini temsil eden fotoğrafçılar, üç farklı temada objektiflerini konuşturacak.

Doğa dostu ve sürdürülebilir şehir anlayışını yansıtan karelerin yer alacağı "Şehrin Yeşil Nefesi", kentlere özgü gastronomik değerlerin anlatıldığı "Bir Tabağın Hikayesi" ve 7–12 yaş aralığındaki çocukların bakış açısıyla şehir manzaralarını konu alan "Miniklerin Gözünden Şehir" kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, 12 yabancı ve 19 ulusal şehirden katılım bekleniyor. Katılımcılar, her bir kategori için bir adet fotoğrafla başvuruda bulunabilecek.

Sonuçlar, 20 Şubat'ta açıklanacak

Alanında uzman belediye temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan jürinin yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçlar 20 Şubat 2026 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yarışmaya katılan eserler, ticari amaç taşımaksızın kültürel ve sanatsal tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital ve basılı mecralarda sergilenecek.

Ünsal, yarışmaya ilişkin, "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması ile kentler arasındaki dostluğu sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğaya saygılı şehir vizyonumuzu, sofralarımızdaki kültürel zenginliği ve çocuklarımızın tertemiz bakış açısını aynı çatı altında buluşturmak bizim için çok kıymetli. Karşıyaka'nın kardeş şehirleriyle kuracağı bu yaratıcı bağın, farklı coğrafyalar arasında kalıcı bir kültürel köprü olacağına inanıyor; tüm fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi için teknik şartnameye Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'https://www.karsiyaka.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Gastronomi, Kültür, Güncel, Çocuk, Çevre, Sanat, Son Dakika

