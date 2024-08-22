Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesi'nde 'Sokak Senin' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesi'nde 'Sokak Senin' etkinliği düzenledi

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Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz hafta ilçede meydana gelen orman yangınının etkilediği Sancaklı Mahallesi'nde çocuklara moral olmak için 'Sokak Senin' etkinliği düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal, felaketin yaralarını dayanışma ile saracaklarını belirtti.

22.08.2024 12:58  Güncelleme: 13:10
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz hafta ilçede meydana gelen orman yangınının etkilediği Sancaklı Mahallesi'nde çocuklara moral olmak için 'Sokak Senin' etkinliği düzenledi. Felaketin yaralarını dayanışma ile saracaklarını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın gözlerinde endişe değil, neşe görmek her şeye değer. Bu zor günleri birlikte atlatacak, yaşamı yeniden el ele yeşerteceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "Sokak Senin" etkinliklerini geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınının en çok etkilediği adreslerden Sancaklı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Sancaklı Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar ikram edilen atıştırmalıkların eşliğinde renkli aktivitelerin tadını çıkardı, aileleri de komşularıyla birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Belediye ekipleri tarafından düzenlenen spor aktiviteleri, yüz boyama, takı ve geri dönüşüm atölyesi, doğa temalı tiyatro gösterisi ile geleneksel çocuk oyunları, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocukların ilgiyle takip ettiği köpük gösterisi programa renk kattı, etkinlik sonunda çocuklara günün anısına top ve oyuncak hediye edildi. Yaşanan zor günlerin ardından doyasıya eğlenen minikler ve aileleri, özenle hazırlanan aktiviteler için Başkan Ünsal ve ekibine teşekkür etti.

"Zor günleri birlikte atlatacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sancaklı Mahallemizde vatandaşlarımızla çok güzel, çok sıcak bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımız sokakta özgürce oyunlar oynadı; keyifli sohbetleri, sevgi dolu davranışları, neşeli kahkahaları hepimize moral verdi. Gözlerinde endişe değil, neşe görmek umutlarımızı büyüttü. Yaşadığımız felaketin ardından yaraları birlikte saracak, bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesi\'nde \'Sokak Senin\' etkinliği düzenledi
Kaynak: ANKA

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