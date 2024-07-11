Karşıyaka Belediyesi Sokak Buluşmalarına Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Şemikler Mahallesi'nde düzenlenen "Sokak Senin" buluşmasına katıldı. Mahalle sakinlerinin eğlencesine ortak olan Ünsal, "Sevgi, neşe ve coşkuyla yüreklerimizi ısıtmaya, el ele verip yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sokak Senin" buluşmasını bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu haftanın buluşmasını, Şemikler Mahallesi 6216 Sokak'ta yaptı. Belediye ekipleri tarafından düzenlenen spor aktiviteleri, yüz boyama, takı ve geri dönüşüm atölyesi, geri dönüşüm temalı tiyatro gösterisi ile geleneksel çocuk oyunları katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Buluşmada ilgiyle karşılanan Ünsal da vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla oyunlar oynadı. Ünsal, "Şemikler Mahalle'mizde vatandaşlarımızla çok güzel, çok sıcak bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımızla sokakta özgürce oyunlar oynadık; keyifli sohbetleri, sevgi dolu sarılmaları, neşeli kahkahalarıyla yüreğimizi ısıttık. Etkinliğimize katılarak coşkumuzu çoğaltan tüm vatandaşlarımıza, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Her hafta çarşamba günleri farklı mahallelerde buluşmaya, el ele verip yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gelecek hafta çarşamba günü de Örnekköy Mahallesi'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin program bilgileri, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.