Karşıyaka Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, son 3 ayda on binlerce ton çöp ve moloz topladı, yüzlerce konteynerin bakımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yurttaşlarımızın da desteğini alarak Karşıyaka'yı daha temiz ve yaşanabilir bir kent yapmaya kararlıyız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, başlattığı 'Hedef Tertemiz Karşıyaka' kampanyası kapsamında, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son 3 ayda toplam 3 bin 652 vatandaş talebini yerine getirdi. Süpürge personeli tarafından düzenli olarak 1641 sokakta temizlik çalışması gerçekleştirilirken, gece ekipleri 20 kez Karşıyaka Çarşı'da, 91 kez pazar yerlerinde yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Hizmet raporu

Toplamda 90 bin 545 ton çöp, 10 bin 10 ton moloz toplandı, tadilat sonrası yapılan başvurularla toplam 489 adresten moloz alımı yapıldı. Konteynerlerin bakım onarımları da Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde öz kaynaklarla gerçekleştirildi. 380'i bölgede, 335'i sahada olmak üzere toplam 715 konteyner tamir edilirken, 395 konteyner de temizlenerek boyandı.

Ünsal: "Kurallara uyalım"

Başlattıkları 'Hedef Tertemiz Karşıyaka' kampanyasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Kampanya sayesinde yurttaşlarımızın da desteğini alarak Karşıyaka'yı daha temiz, daha yaşanabilir bir kent yapmaya kararlıyız. Daha temiz bir Karşıyaka için hepimize düşen görevler var. Bu görevlerin en başında da kentli olma bilinciyle, kurallara uymak, başkalarının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygı duymak geliyor. Çöp atma saatlerini düzenledik, belirlediğimiz kuralları sık sık hatırlatıyoruz. Yurttaşlarımızdan beklentimiz kurallara uymaları, uymayanları uyarmaları ya da bize bildirmeleridir" diye konuştu.