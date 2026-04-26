Karşıyaka Belediyesi Üretiyor, Parklar Çiçek Açıyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilirlik anlayışıyla ürettiği çiçek ve bitkilerle hem kenti güzelleştiriyor hem de yeşil dokuyu güçlendiriyor. Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan serayı ziyaret ederek üretim çalışmalarına ilişkin bilgi alan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Üreten belediyecilik anlayışıyla sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alan yönetimine devam ediyor, Karşıyakamıza değer katıyoruz" dedi.

"Daha yeşil bir kent" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, park ve meydan gibi kamusal alanlarda kullanılacak çalı grubu bitkileri, Örnekköy Şantiye Tesisleri'ndeki serasında üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı serada, mevcut bitkilerden alınan çelikler köklendirilerek fide haline getiriliyor. Yılın her döneminde sürdürülen üretim çalışmaları kapsamında güncel olarak 5 bin 475 adet fide üretildi. Sarı papatya, ruelya, gaura, lavantin, gri lavanta, yeşil lavanta, bahçekül, begonvil, mine, fesleğen, reyhan ve şefleradan oluşan 12 farklı türdeki bitkiler, ilçenin dört bir yanında toprakla buluşturulacak."

"Kaynakları verimli kullanıyoruz"

Serayı ziyaret ederek Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ünsal, "Üreten belediyecilik anlayışımızla hem kendi kaynaklarımızı verimli kullanıyor hem de Karşıyaka'nın yeşil dokusunu güçlendiriyoruz. Kamusal alanlarımızı süsleyecek bitkileri kendi seramızda yetiştirerek satın alım maliyetinden tasarruf sağlarken, kentimizin ihtiyacına uygun ve sürdürülebilir bir hizmet modeli uyguluyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizin dört bir yanında daha yeşil, daha düzenli ve daha estetik yaşam alanları oluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.