Karşıyaka Belediyesi ve Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nden pasta eğitimleri - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi ve Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nden pasta eğitimleri

Karşıyaka Belediyesi ve Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi\'nden pasta eğitimleri

Karşıyaka Belediyesi ile Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, pasta şefi Ali Altun'un eşliğinde pasta eğitimlerini sürdürüyor. Türk ve dünya mutfağına hakim şeflerin yetiştirilmesini amaçlayan merkezde verilen kurslara Fransız Pasta Eğitimi de eklendi.

29.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:54
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ile Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, pasta şefi Ali Altun'un eşliğinde pasta eğitimlerini sürdürüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Mutfak Sanatları Merkezi'mizde hem Türkiye'nin gastronomi kültürünü koruyacak hem de dünya mutfağını ünlü şeflerden öğrenmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde uzman şeflerin katılımıyla düzenlediği kurs ve atölyelerine devam ediyor. Türk ve dünya mutfağına hakim şeflerin yetiştirilmesini amaçlayan merkezde verilen kurslara Fransız Pasta Eğitimi de eklendi. Eğitmenliğini ünlü şef Ali Altun'un üstlendiği 3 günlük kursa İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'nın yanı sıra Fransa'dan pasta şefi adayları katıldı. Kurs süresince toplam 18 Fransız pastası aslına uygun şekilde hazırlandı.

Başkan Ünsal, eğitimlere ilişkin "Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde hem Türkiye'nin gastronomi kültürünün korunması ve yaşatılmasına hem de şef adaylarının dünya mutfağını uzman şeflerden öğrenmesine imkan sunmaya devam edeceğiz. Eğitim ve atölyelerimizi artıracak ve alanında uzman şeflerimizi ağırlayacağız. Yeteneklerini keşfetmek isteyen, mutfağa ilgi duyan her yaştan yurttaşımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye dışında da eğitimler veren Şef Ali Altun ise "Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde keyifli 3 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Merkezin sunduğu ortamlar katılımcıların sektörde profesyonel mutfaklarda yabancılık çekmemesi açısından çok önemli. Kursumuzu ilerleyen günlerde burada tekrar tekrar düzenleyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi ve Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nden pasta eğitimleri - Son Dakika

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