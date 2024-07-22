Karşıyaka Belediyesi ve DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ile DİSK Genel İş 8 Nolu Şube arasında, Kent A.Ş. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Personel maaşlarında ve yan haklarında enflasyon oranının üzerinde iyileştirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Tüm imkanlarımızı zorlayarak, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek bir sözleşmeye imza attık" dedi.

Karşıyaka Belediyesi adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube, Kent A.Ş. bünyesindeki yaklaşık 900 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika şube yönetimi tarafından imzalanan sözleşme ile emekçilerin maaşlarında ve yan haklarında enflasyon oranının üzerinde artışlar yapıldı. Ayrıca, ikinci altı ay enflasyon oranında, üçüncü ve dördüncü altı ayda da enflasyon artı bir puan oranında artış yapılması kararlaştırıldı. İki yıllık sözleşme süreci boyunca işçileri enflasyona karşı korumayı amaçlayan sözleşme, memnuniyet yarattı.

"Emek en yüce değerdir"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Kentimize ve halkımıza omuz omuza hizmet ettiğimiz her bir emekçimiz bizler için çok kıymetli. Alın terinin en yüce değer olduğu inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığını verebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Tüm şartlarımızı zorlayarak imzaladığımız bu sözleşmeyle de Kent A.Ş. işçilerimiz için mümkün olan en iyi artışları yapmaya çalıştık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı karşısında mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya gayret gösterdik. Emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.