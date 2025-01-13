Karşıyaka Belediyesi, Yangın Sonrası Hayvan Barınağını Yeniden İnşa Ediyor

Güncel

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar yangınında zarar gördükten sonra yıkılan hayvan barınağını, kendi yerinde inşa etmek için Bakioğlu Holding ile protokol imzaladı. En kısa sürede başlatılacak olan inşaat çalışmalarının ardından can dostlar için daha çağdaş, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratılacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bu kıymetli iş birliği için teşekkür ediyorum. Can dostlarımızın çok daha iyi şartlara kavuşacağı kapsamlı bir yaşam alanı kuracağız" dedi.

Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangında zarar gördükten sonra yıkılan hayvan barınağının kendi yerinde inşa edilmesi için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, Bakioğlu Holding ile güçlerini birleştirdi. İki kurum, can dostlar için daha çağdaş, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla protokol imzaladı. Tesiste köpekler için sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için de yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkı yapılacak. Hayvanseverler, tesisi gezip hayvanlarla ilgilenebilecek; merkezde hayvanlara yönelik etkinlik, sosyal sorumluluk projesi, sahiplendirme ve bağış kampanyası gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek.

" Türkiye'nin en kapsamlı barınağı olacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Barınak ile ilgili katkınız ve desteğiniz bizim için çok önemli. Veterinerlik hizmetleri açısından İzmir'de öncü bir belediyeyiz. İki farklı tedavi merkezinde can dostlarımız için kapsamlı bir hizmet sunuyor, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için de yoğun bir kısırlaştırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Barınağımızın yenilenmeye ihtiyacı vardı. Bir de üstüne Yamanlar Dağı'ndaki yangının alevleri oraya kadar uzandı. Hal böyle olunca tüm hayvanları diğer ilçelerdeki barınaklara nakletmek zorunda kaldık ve orayı tamamen kapattık. Şimdi sizlerin de desteğiyle Türkiye'nin en kapsamlı barınağı olacak. Gösterdiğiniz duyarlılık için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'nin inşa edilecek yaşam merkezi dışında kalan alanları da Belediye tarafından tadilattan geçirilecek. Barınma alanlarından ameliyathanelere kadar kapsamlı yenileme ve onarımlar yapılacak. Bu sayede barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada sunulacak. İnşaat çalışmaları yakında başlayacak olan yaşam merkezinin en kısa sürede tamamlanarak kente kazandırılması planlanıyor.