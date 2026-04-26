Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu Atletizm Pistine Taşındı

26.04.2026 11:13  Güncelleme: 12:10
(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen Çocuk Atletizm Şenliği, bugün Semra Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 çocuğun piste çıktığı etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde tüm sporculara madalya takdim edildi.

İlçenin "spor kenti" kimliğini güçlendirecek çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuk Atletizm Şenliği düzenledi. Semra Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, 2012-2021 arası doğumlu yaklaşık 300 çocuk piste çıkarak ter döktü.

Kızlar ve erkekler olmak üzere 10 ayrı yaş kategorisinde 60 ve 100 metre olarak düzenlenen yarışlar öncesinde, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yapıldı. Isınmanın ardından piste çıkan katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken aileleri de bu heyecana ortak oldu. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, her kategoride ilk üçe giren sporculara derece madalyası, tüm katılımcılara da anı madalyası takdim edildi.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı Karşıyakamızın enerjisiyle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Semra Aksu Atletizm Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 çocuğumuzun gözlerindeki ışık, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Piste çıkan tüm sporcularımızı tebrik ediyor; onlara bu yolda destek veren ailelerine ve antrenörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

