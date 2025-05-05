Karşıyaka'da 60 Yaş Üstü Kursiyerlerin Defilesi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş ve üzeri kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri tecrübelerle hazırladığı çeşitli eserleri podyuma taşıdı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çınarlarımızın üretmeyi, öğrenmeyi ve paylaşmayı sürdürmesine katkıda bulunmak için onları destekleyici çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş ve üzeri kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirilen renkli bir defile düzenledi. Gönüllü eğitmen rehberliğinde yürütülen mefruşat kursunda eğitim alan kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları ürünleri, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Defile sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi, sahneye çıkan kursiyeler de büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

Kursiyerleri tebrik eden Ünsal, "Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla Karşıyaka'da aktif yaşlanmayı mümkün kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilge çınarlarımızın el emeğiyle hazırladığı eşsiz eserleri görmek, bizler için ilham kaynağı. Bu merkez yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda üretmenin, paylaşmanın ve birlikte yaş almanın kıymetini taşıyor. Tüm kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.