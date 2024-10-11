Karşıyaka'da Afet Eğitim Merkezi Yenilendi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Afet Eğitim Merkezi Yenilendi

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Karşıyaka Belediyesi, Afet Eğitim Merkezi'ni yenileyerek yeniden hizmete açtı. Başkan Yıldız Ünsal, toplumun afetlere hazırlıklı hale gelmesi için eğitimlerin başlayacağını duyurdu.

11.10.2024 12:42  Güncelleme: 13:54
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, uzun zamandır hizmet dışı olan Afet Eğitim Merkezi'ni baştan sona yenileyerek yeniden ilçeye kazandırdı. Başkan Yıldız Ünsal, "Afetlere dirençli ve hazırlıklı bir kent için toplumsal bilinci güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Karşıyaka'yı ve ilçe halkını olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiye Tesisleri içerisinde bulunan Afet Eğitim Merkezi'ni yeniden hizmete açtı. 11 ayrı istasyondan oluşan parkurda; deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı ücretsiz olarak interaktif eğitimler verilmeye başlandı. Karşıyaka'daki okullara yönelik eğitimlere de yakın zamanda başlanacağı belirtildi.

Aktif Bornova fay hattının üzerinde bulunan ve birçok dere ile sel yatağı barındıran Karşıyaka'da, afet risklerine karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimler, 25 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. 70 dakikalık program, Simülasyon TIR'ı, Enkaz Koridoru, Sel ve Heyelan Simülasyonu, Fay Kırığı Simülasyonu, Bina Sallantı Simülasyonu, Zemin Sıvılaşma Simülasyonu, Tsunami Simülasyonu, Yangın Söndürme Simülasyonu, Duman Kaçış Koridoru Simülasyonu, İlk Yardım Uygulama İstasyonu ve Arama Kurtarma Aracı İstasyonu'nu kapsıyor.

Hedef bilinçli toplum

Başta öğrenciler olmak üzere, tüm vatandaşlara afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Ünsal, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda deprem ve sel gibi afetler nedeniyle büyük acılar yaşadık. Bu acıların tekrarlanmaması için yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışırken, toplumsal afet bilincinin de güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Afet Eğitim Merkezimizi yeniden hizmete açarak, afetlere dirençli Karşıyaka yolunda önemli bir adım daha attık. Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren merkezimizdeki eğitimleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Afet Eğitim Merkezi Yenilendi - Son Dakika

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