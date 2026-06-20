Karşıyaka Belediyesi Anaokullarında Mezuniyet Heyecanı

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu ve oyun odalarındaki öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenlerde öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Emeğiyle yaşamlara dokunan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde eğitim veren anaokulları ve oyun odalarında, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi tamamlandı. 8 anaokulu ve 2 oyun odasından mezun olan 6 yaş grubu öğrencileri için Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde mezuniyet törenleri düzenlendi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da törene katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Sahne performanslarını ilgiyle izleyen Başkan Ünsal, çocukları tebrik ederek başarılar diledi.

İLK KEZ KEP ATTILAR

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, aylardır hazırlandıkları gösterileri ailelerinin ve öğretmenlerinin beğenisine sundu. Renkli kostümleriyle sahne alan çocuklar; dansları, müzik performansları ve yaratıcı gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Mezun olan öğrencilerden Ayşe Eylül Kızılata, Arven Özvere'e Türk bayrağı teslim etti. İlkokula adım atmaya hazırlanan öğrenciler, diploma heyecanını kep atarak yaşadı.

"ÇAĞDAŞ VE NİTELİKLİ EĞİTİM"

Başkan Yıldız Ünsal, "Bu güzel heyecana ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Biz anaokullarımızda çocuklarımızın gelişimine en iyi şekilde katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımızın vatanına, milletine faydalı; Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Öğrencilerimizin eğitiminde ve duyarlı bireyler olarak yetişmesinde hassasiyetle gayret gösteren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin yolları açık, hayatları güzel olsun. Anaokullarımızda verdiğimiz çağdaş ve nitelikli eğitim modellerimizi geliştirerek aydınlık yarınlara katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.