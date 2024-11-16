Karşıyaka\'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü, ara tatilde yüzlerce öğrenciyi bilim, eğitim ve eğlenceyle buluşturdu. Tatile özel atölyeler ve Planetaryum'daki film gösterimleri çocuklardan ilgi gördü. Başkan Yıldız Ünsal, "Çocuklarımız için yılın her döneminde hem keyifli hem de eğitici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Yalı Mahallesi'nde 7 bin 200 metrekarelik arazi üzerinde hizmet veren Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü'nde ara tatile özel bir etkinlik programı düzenledi. Her gün farklı yaş gruplarına yönelik olarak 'Güneş Enerjisi', 'Yıldızların Parmak İzi', 'Dino Kaşifler', 'Junior Astronomi' gibi çeşitli başlıklarda çok sayıda atölye ile keyifli gösteriler gerçekleştirildi. Kampüs içerisinde bulunan Planetaryum'da da (Uzay Küresi) çocuklara gökbilimi tanıtan ve sevdiren film gösterimleri yapıldı. Hem çocukların hem de ailelerin beğenisi kazanan ara tatil programı, 17 Kasım Pazar akşamı sonra erecek. Evrensel Çocuk Merkezi ve Planetaryum'daki tüm etkinlikler hakkında, 0232 324 63 43 numaralı hattan detaylı bilgi alınabilecek.

Eğitim ve eğlence bir arada

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda, aydınlık bir gelecek için üreten, sorgulayan, araştıran, bilime meraklı ve mutlu bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Özellikle tatil dönemlerinde çocuklarımızın boş vakitlerini kaliteli ve keyifli etkinlikler ile değerlendirebileceği ortamlar yaratıyoruz. Bu ara tatilde de geleneğimizi devam ettirerek Evrensel Çocuk Merkezimizde çok sayıda öğrenciyi bilimle ve eğlenceyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımız için yılın her döneminde nitelikli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.