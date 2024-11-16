Karşıyaka'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri

Karşıyaka\'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri

Karşıyaka Belediyesi'nin Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü, ara tatilde çocuklara yönelik bilim ve eğlence dolu etkinlikler düzenledi. Farklı yaş gruplarına özel atölye ve film gösterimleri büyük ilgi gördü.

16.11.2024 12:47  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü, ara tatilde yüzlerce öğrenciyi bilim, eğitim ve eğlenceyle buluşturdu. Tatile özel atölyeler ve Planetaryum'daki film gösterimleri çocuklardan ilgi gördü. Başkan Yıldız Ünsal, "Çocuklarımız için yılın her döneminde hem keyifli hem de eğitici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Yalı Mahallesi'nde 7 bin 200 metrekarelik arazi üzerinde hizmet veren Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü'nde ara tatile özel bir etkinlik programı düzenledi. Her gün farklı yaş gruplarına yönelik olarak 'Güneş Enerjisi', 'Yıldızların Parmak İzi', 'Dino Kaşifler', 'Junior Astronomi' gibi çeşitli başlıklarda çok sayıda atölye ile keyifli gösteriler gerçekleştirildi. Kampüs içerisinde bulunan Planetaryum'da da (Uzay Küresi) çocuklara gökbilimi tanıtan ve sevdiren film gösterimleri yapıldı. Hem çocukların hem de ailelerin beğenisi kazanan ara tatil programı, 17 Kasım Pazar akşamı sonra erecek. Evrensel Çocuk Merkezi ve Planetaryum'daki tüm etkinlikler hakkında, 0232 324 63 43 numaralı hattan detaylı bilgi alınabilecek.

Eğitim ve eğlence bir arada

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda, aydınlık bir gelecek için üreten, sorgulayan, araştıran, bilime meraklı ve mutlu bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Özellikle tatil dönemlerinde çocuklarımızın boş vakitlerini kaliteli ve keyifli etkinlikler ile değerlendirebileceği ortamlar yaratıyoruz. Bu ara tatilde de geleneğimizi devam ettirerek Evrensel Çocuk Merkezimizde çok sayıda öğrenciyi bilimle ve eğlenceyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımız için yılın her döneminde nitelikli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ara tatil, Karşıyaka, Etkinlik, Belediye, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Ara Tatile Özel Bilim ve Eğlence Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.