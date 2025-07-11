İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
Y.Ö'nün (41) kullandığı 34 EJG 916 plakalı otomobil, Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda bisikletiyle ilerleyen Ümit Bahar'a (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bahar'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da Bisikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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