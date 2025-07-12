İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda dün 34 EJG 916 plakalı otomobiliyle bisikletli Ümit Bahar'a (60) çarparak ölümüne neden olan Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Y.Ö'nün (41) kullandığı 34 EJG 916 plakalı otomobil, dün bisikletli Ümit Bahar'a (60) Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda çarpmış, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Ekipler otomobil sürücü Y.Ö'yü gözaltına almıştı.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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