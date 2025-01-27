Karşıyaka'da Çocuklar için Oyun Alanı ve Futbol Sahası Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Çocuklar için Oyun Alanı ve Futbol Sahası Müjdesi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çocuklara oyun alanı ve futbol sahası sözü verdi. Çalışmaların başladığını duyuran Ünsal, çocukların modern spor alanlarına kavuşacağını belirtti.

27.01.2025 11:55  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçede dolaşarak vatandaşların sorunlarını, istek ve taleplerini dinledi. Bu kapsamda, çocuklara oyun alanı ve futbol sahası sözü veren Ünsal, çalışmaların başladığını bildirdi.

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek için ilçeyi dolaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşların taleplerini, isteklerini ve şikayetleri dinledi. Bu kapsamda Başkan Ünsal, geçen aylarda Sancaklı'ya yaptığı ziyarette futbol sahası ile oyun alanı isteyen çocuk ve gençlerin talebini karşılıksız bırakmadı. Toplam bin 100 metrekarelik alan üzerinde mini çim futbol sahası, yeşil alan ve oyun parkı kurulması için çalışmalara başladı.

"Sözümü tutmanın sevincini yaşıyorum"

Hem çalışmaları yerine incelemek hem de vatandaşlarla buluşmak için Sancaklı köyünü ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sancaklı'ya daha önce yaptığımız ziyarette çocuk ve gençlerimize bir söz vermiştim. Şimdi o sözü tutmanın sevincini yaşıyorum. Karşıyakamızın her bir köşesi bizim için çok kıymetli, Sancaklı da öyle. Burada yaşayan çocuklarımız en modern spor alanlarını, en güzel oyun parklarını hak ediyorlar. Kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak, onları bu imkanlara kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Güncel, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Çocuklar için Oyun Alanı ve Futbol Sahası Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Çocuklar için Oyun Alanı ve Futbol Sahası Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.