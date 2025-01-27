Karşıyaka'da Çocuklar için Oyun Alanı ve Futbol Sahası Müjdesi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçede dolaşarak vatandaşların sorunlarını, istek ve taleplerini dinledi. Bu kapsamda, çocuklara oyun alanı ve futbol sahası sözü veren Ünsal, çalışmaların başladığını bildirdi.

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek için ilçeyi dolaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşların taleplerini, isteklerini ve şikayetleri dinledi. Bu kapsamda Başkan Ünsal, geçen aylarda Sancaklı'ya yaptığı ziyarette futbol sahası ile oyun alanı isteyen çocuk ve gençlerin talebini karşılıksız bırakmadı. Toplam bin 100 metrekarelik alan üzerinde mini çim futbol sahası, yeşil alan ve oyun parkı kurulması için çalışmalara başladı.

"Sözümü tutmanın sevincini yaşıyorum"

Hem çalışmaları yerine incelemek hem de vatandaşlarla buluşmak için Sancaklı köyünü ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sancaklı'ya daha önce yaptığımız ziyarette çocuk ve gençlerimize bir söz vermiştim. Şimdi o sözü tutmanın sevincini yaşıyorum. Karşıyakamızın her bir köşesi bizim için çok kıymetli, Sancaklı da öyle. Burada yaşayan çocuklarımız en modern spor alanlarını, en güzel oyun parklarını hak ediyorlar. Kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak, onları bu imkanlara kavuşturacağız" dedi.