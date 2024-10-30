Karşıyaka'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Başkan Yıldız Ünsal "Yüreklerimizdeki Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek, Atamızın mirası sonsuza dek onurumuz olacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını gururla kutlayan Karşıyakalılar, bayram akşamında Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği fener alayında buluştu. Belediye binası önünde bir araya gelen her yaştan vatandaşlar; ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde marşlarla Çarşı içerisinden geçerek Karşıyaka İskele'ye yürüdü. Türk Bayrağı ile Atatürk posterini de omuzlarında taşıyan katılımcılar, Çarşı'yı gelincik tarlasına dönüştürdü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları için saygı duruşunda bulunulan tören, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Tapani Grubu'nun eşlik ettiği kutlamalarda halk oyunları gösterileri de sergilendi.

"Rahat uyu Atam!"

Vatandaşlada seslenen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal " 29 Ekim, bizim en büyük bayramımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü bugün; Türk halkının, bundan tam 101 yıl önce, Ulu Önderimiz Atatürk'ün öncülüğünde küllerinden yeniden doğmasının yıl dönümü… Çok zor günlerden geçiyoruz. Bağımsızlığımıza ve demokrasimize göz dikmiş bekliyorlar. Korkalım, vazgeçelim istiyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Türküz biz Türk, önderimiz Atatürk! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük ideallerle ve özveriyle kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleri olarak, açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içiyoruz. Ata'mızın hayalindeki Cumhuriyet'in ve ilkelerinin ışığında, yolumuza devam etmek bizim ödevimiz. Sen rahat uyu Atam; ne senden ne de senin eserlerinden vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" diye konuştu.