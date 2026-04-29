Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent

Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen 'Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı', Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Mesleki ve akademik birikimleriyle alanlarında öncü isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Toplumsal eşitliğin kentin her alanında güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, özellikle karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Program, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın moderatörlüğündeki 'Eşitlik Adımları' paneliyle devam etti. Panelde konuşmacı olarak yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediyenin çocuklar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere her yaştan ve kesimden vatandaş için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarını anlattı. Psikiyatrist Dr. Arzu Erkan, toplumsal eşitlik ve eşitsizlik kavramlarını psikolojik açıdan değerlendirdi. Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Banu Önkol İçhedef, sivil toplumun rolünü saha tecrübeleri ışığında paylaştı. Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Huriye Toker ise konuyu medya ve eşitlik penceresinden ele aldı.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda odak grup masaları kuruldu. Şiddetle mücadele, kentsel hizmetlerde eşitlik, ekonomik yaşama katılım, iklim krizi ve afet yönetimi gibi 6 farklı başlıkta stratejiler belirlendi. Kent Düşünce Merkezi, çalıştayın çıktılarının yer alacağı Toplumsal Eşitlik Politika Raporu hazırlayarak yayınlayacak. Rapor, Yerel Eşitlik Eylem Planı’na temel oluşturacak.

Başkan Ünsal, “Kimsenin geride kalmadığı, herkesin kent yaşamına eşit katılabildiği bir düzen kurmak en temel görevimizdir. Ortak aklın rehberliğinde, daha adil ve kapsayıcı bir Karşıyaka’yı birlikte kuracağız” dedi.