Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Fotoğraf Yarışması Birincisi Opruklu'yu Konuk Etti - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Fotoğraf Yarışması Birincisi Opruklu'yu Konuk Etti

11.06.2026 13:10  Güncelleme: 14:17
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda birinci olan Hüseyin Opruklu'yu ağırladı. Yarışmada dereceye girenler adına fidan dikildi ve öğrenciye burs bağışı yapıldı.

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda birincilik elde eden Hüseyin Opruklu'yu konuk etti. Üç kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye giren sanatçılar adına fidan dikimi yapıldı, öğrencilere burs desteği sağlandı. Başkan Ünsal, "Kentlerimizi sanatın evrensel diliyle birleştiren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kardeş şehirler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması, dostluk hikayelerine sahne oldu. "Şehrin Yeşil Nefesi", "Bir Tabağın Hikayesi" ve "Çocukların Gözünden Şehir" olmak üzere toplam üç farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın Bir Tabağın Hikayesi kategorisinde birincilik ödülü Karşıyaka'ya geldi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çektiği fotoğraf ile birincilik elde eden Hüseyin Opruklu'yu konuk etti. Opruklu'yu başarısından dolayı kutlayan Başkan Ünsal, kendisine birincilik plaketini takdim etti. Öte yandan; yarışmada dereceye giren katılımcılar adına fidan dikimi yapıldı, bir öğrencinin eğitimine katkı sunmak amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuldu. Opruklu da Başkan Ünsal'a kendi imzaladığı öykü kitabını armağan etti.

ÇİN'DEN GELEN DOSTLUK MESAJLARI

"Çocukların Gözünden Şehir" kategorisinde ilk üç dereceyi paylaşan Çin'in Wuxi şehrindeki minik yetenekler, gönderdikleri videolarla duygularını paylaştı. Chen Ruifeng, ikincilik ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gelecekte kenti bizzat ziyaret etmeyi çok istediğini ifade etti. Üçüncülük ödülünün sahibi Liu Yinuo ise objektifi aracılığıyla farklı bir kültürü keşfetmenin paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, uzaktaki dost şehre karşı derin bir hayranlık beslediğini dile getirdi. Yarışmanın birincisi Pan Yimin ise memleketindeki Changguangxi Sulak Alan Parkı'ndan çektiği fotoğrafla kazandığı başarıyı paylaşırken, doğayı koruma vurgusu yaptı. Yimin, Karşıyakalıları Wuxi'ye davet ederek, "Wuxi ve Karşıyaka arasındaki dostluk, Changguangxi'nin akan suları gibi hiç durmasın" mesajını gönderdi."

"KENTLER ARASINDA KÖPRÜ OLDU"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması, sanatın evrensel diliyle kentlerimizi birbirine bağlayan çok özel bir köprü oldu. Yarışmamızın 'Bir Tabağın Hikayesi' kategorisinde birincilik kazanan hemşehrimiz Hüseyin Opruklu'yu ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Dereceye giren tüm katılımcılarımızı tebrik ediyor, kardeş şehrimiz Wuxi'den gönderdikleri mesajlarla yüreğimizi ısıtan çocuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm kardeş şehirlerimizle dostluğumuzun tıpkı fotoğraflar gibi ölümsüz olmasını diliyorum. Sanatı ve uluslararası iş birliklerini desteklemeye, bu tür anlamlı projelerle bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Fotoğraf Yarışması Birincisi Opruklu'yu Konuk Etti - Son Dakika

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