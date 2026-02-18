Karşıyaka'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Karşıyaka'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

18.02.2026 10:19
İzmir Karşıyaka'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 13 kadın kurtarıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "masaj salonu" adı altında faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

Yapılan aramada bulunan bir miktar uyuşturucu ve dijital materyale el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ile G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

11:29
