Karşıyaka'da Gemilere Zafer Bayramı Ziyareti - Son Dakika
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Karşıyaka'da Gemilere Zafer Bayramı Ziyareti

Karşıyaka\'da Gemilere Zafer Bayramı Ziyareti
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P-1206 TCG Karşıyaka gemisi, Zafer Bayramı'nda ilk kez ziyaretçilere açıldı; katılanlar gururlandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait P-1206 TCG Karşıyaka gemisi ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. Bostanlı Vapur İskelesi'ne yanaşan gemiyi ziyaret edenler, askeri personelden gemi ve silah sistemleri hakkında bilgi aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait P-1206 TCG Karşıyaka gemisi, ilk kez ziyarete açıldı. Bostanlı Vapur İskelesi'ne yanaşan P-1206 TCG Karşıyaka'nın, 2012 Tuzla sınıfı Karakol gemisi olduğu belirtildi. Ziyarete, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen ve gaziler katıldı. Askeri personel ziyaretçilere gemiyi gezdirerek bilgi verdi. Geminin akşam saat 17.00'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.

'MUTLULUK VE GURUR DUYDUM'

P-1206 TCG Karşıyaka gemisini ziyaret eden Tamer Kaplan (45), "Gemiyi gezdik ve gurur vericiydi. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını isterim gücümüzü görmek isterim. Bu ziyaret 3-4 saat beklemeye değdi. Mutluluk ve gurur duydum" dedi.

Ziyaretçilerden Necmi Doğan (45) ise "Gemiyi çok beğendik ve gezerken duygulandık. Silah sistemlerinin çoğunun yerli üretim olduğunu öğrendik. Gemi içinde bize anlatıp bilgilendirdiler. Zafer Bayramında gezmek bizim için çok iyi oldu. Elektronik harp sistemlerinde bayağı ileriye gitmişiz. Bu seviyeler kadar gelmemiz bizim gurur duymamızı sağladı. Zafer Bayramı'nda bu ve bunun gibi etkinliklerin çoğalmasını diliyorum. Çocuklarımız içinde farklı, güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

'İÇERİDE HEM DUYGULANIP HEM GÜLÜMSETİYOR'

Gemiyi ziyaret eden Sevilay Apaydın (43) da "Gemiyi beğenmemek mümkün değil. Duygularımızı anlatamıyoruz. Yaşayarak görmek gerekiyor. İçeride hem duygulanıp hem gülümsetiyor. Gurur duyduk. Ordumuz çok kuvvetli. Çocuklarımızın da çok hoşuna gitti. Biz böyle etkinlikleri takip ederiz. Atamızın, ordumuzun izinden gidiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Gemilere Zafer Bayramı Ziyareti - Son Dakika

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