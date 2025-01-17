Karşıyaka'da Genç Müzisyenlere Ücretsiz Kayıt Desteği - Son Dakika
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Karşıyaka'da Genç Müzisyenlere Ücretsiz Kayıt Desteği

Karşıyaka\'da Genç Müzisyenlere Ücretsiz Kayıt Desteği

Karşıyaka Belediyesi, 16-25 yaş arası genç müzisyenlere yönelik Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu'nu açtı. Stüdyo, 1000'den fazla kayıtla gençlerin kariyerine katkı sunmaya devam ediyor.

17.01.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu, müzisyen ve müzisyen adaylarının kariyerine katkı sunmaya devam ediyor. Çoğunlukla 16-25 yaş arası gençlerden yoğun ilgi gören Çatı Bostanlı Stüdyo'da alınan tam kayıtların sayısı 1000'i aştı. Başkan Yıldız Ünsal, "Kültür ve sanat kenti Karşıyakamızda, genç müzisyenlerin kariyer yolculuklarına destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sanatı ve sanatçıları destekleme vizyonuyla faaliyetlerine devam eden Karşıyaka Belediyesi, "Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu" ile müzikle ilgilenen gençlere ücretsiz kayıt alma imkanı sunuyor. Bu kapsamda, özellikle 16-25 arası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği modern stüdyoda alınan tam kayıtların sayısı 1000'i aştı. Her biri single olarak müzik piyasasına giriş yapan eserlere tüm dijital platformlardan erişim sağlanabiliyor.

Ünsal'dan destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gençlerimizin sanatla ilişkisini güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çatı Bostanlı Stüdyo, bu vizyonumuzun somut bir örneği olarak genç müzisyenlerimize profesyonel kalitede kayıt hizmeti veriyor. Burada alınan her kayıt, gençlerimizin kariyer yolculuklarına katkı sunarken, Karşıyakamızın da sanat ve müzikle anılmasını sağlayacak" diye konuştu.

Ücretsiz kayıt stüdyosundan hizmet almak isteyen vatandaşlar catibostanlistudyo.com web sitesi üzerinden gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Uzman ekibin ön değerlendirmesinin ardından seçilen müzisyenlere kayıt randevusu e-posta ile iletiliyor. 18 yaş altı için ebeveyn onayı şartı olmak üzere her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Çatı Bostanlı Stüdyo, dünya standartlarındaki teknik cihazları ve alanında uzman ses mühendisleri ile ücretsiz hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Genç Müzisyenlere Ücretsiz Kayıt Desteği - Son Dakika

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