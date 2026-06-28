Karşıyaka'da Gürültü Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Gürültü Kirliliğine Geçit Yok

28.06.2026 12:15  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, iş yerleri ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü kirliliğine karşı denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanıyor.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, iş yerlerinden ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere de idari para cezası uygulanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda gürültü kirliliğine yönelik denetim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından şikayete konu olan işletmelerde denetimler ve gerekli alanlarda ses ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, iş yerlerinde kullanılan makine ve ekipmanlardan, şantiye faaliyetlerinden ve müzikli eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü şikayetlerini yerinde inceleyerek cihazlarla teknik ölçümler yapıyor.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen müzik yayın izin belgesi bulunmadığı veya belirlenen sınır değerleri aştığı tespit edilen işletmelere, gerekli uyarıların ardından Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Program dahilinde yürütülen çalışmalarda ekipler, hem gece hem de gündüz saatlerinde denetimler yapıyor. Gündüz mesaisinde şantiye gürültüsüne yönelik ölçüm gerçekleştirilirken, şikayete konu işletmelerde detaylı incelemeler yapılıyor. Gece denetimlerinde ise eğlence mekanları mercek altına alınıp, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen iş yerlerine Çevre Kanunu gereği 419 bin Türk Lirası'ndan başlayan ve aykırılığın tekrarı halinde katlanan idari para cezaları uygulanıyor.

DAHA HUZURLU BİR KENT İÇİN

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, denetimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumak, huzurlu ve güvenli bir kent ortamı sağlamak adına denetimlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde yürüttüğümüz denetimlerle, vatandaşlarımızın haklarını korurken kent düzenini de güvence altına alıyoruz. Kurallara uyan, çevreye ve insana saygı gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Ancak yasal sınırları aşarak komşuluk hukukunu ve kent huzurunu bozan uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Karşıyakamızın huzuru için gece gündüz demeden sahada olmaya ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Gürültü Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:43:41. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Gürültü Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.