Karşıyaka'da Gürültü Kirliliğine Geçit Yok

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, iş yerlerinden ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere de idari para cezası uygulanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda gürültü kirliliğine yönelik denetim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından şikayete konu olan işletmelerde denetimler ve gerekli alanlarda ses ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, iş yerlerinde kullanılan makine ve ekipmanlardan, şantiye faaliyetlerinden ve müzikli eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü şikayetlerini yerinde inceleyerek cihazlarla teknik ölçümler yapıyor.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen müzik yayın izin belgesi bulunmadığı veya belirlenen sınır değerleri aştığı tespit edilen işletmelere, gerekli uyarıların ardından Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Program dahilinde yürütülen çalışmalarda ekipler, hem gece hem de gündüz saatlerinde denetimler yapıyor. Gündüz mesaisinde şantiye gürültüsüne yönelik ölçüm gerçekleştirilirken, şikayete konu işletmelerde detaylı incelemeler yapılıyor. Gece denetimlerinde ise eğlence mekanları mercek altına alınıp, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen iş yerlerine Çevre Kanunu gereği 419 bin Türk Lirası'ndan başlayan ve aykırılığın tekrarı halinde katlanan idari para cezaları uygulanıyor.

DAHA HUZURLU BİR KENT İÇİN

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, denetimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumak, huzurlu ve güvenli bir kent ortamı sağlamak adına denetimlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde yürüttüğümüz denetimlerle, vatandaşlarımızın haklarını korurken kent düzenini de güvence altına alıyoruz. Kurallara uyan, çevreye ve insana saygı gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Ancak yasal sınırları aşarak komşuluk hukukunu ve kent huzurunu bozan uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Karşıyakamızın huzuru için gece gündüz demeden sahada olmaya ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.