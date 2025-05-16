Karşıyaka'da 'Kadın Gücü Mahallede' Projesi Başladı

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Alaybey Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. "Kadın Gücü Mahallede" projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Ünsal, "Kadınların sesi duyulsun, hiçbir kadın arkadaşımız kendini yalnız hissetmesin diye çalışmaya devam edecek; hep birlikte daha eşit, daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

Kadınların sorunlarını yerinde tespit etmek, ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi "Kadın Gücü Mahallede" projesini başlattı. Kadın muhtarların görev yaptığı mahallelere öncelik verilerek başlatılan proje kapsamında Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Alaybey Mahallesi'nde ikamet kadınlarla bir araya geldi. Tahir Bor Parkı'nda gerçekleştirilen buluşmaya Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Sağlık İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinden uzman personeller, sosyolog, aile rehberi, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Kadınlara hem danışmanlık hem de yönlendirme desteği sunulurken hakları, belediye hizmetleri ve kadın danışma merkezlerinin işlevleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

"Kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Harika bir buluşma oldu, sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz çok değerli bir çalışma yapıyor. Toplumda kadınlar bazı meselelerde çözümsüz ve yalnız kalıyorlar, biz de onların yanında olmak ve çözüm konusunda yol göstermek istiyoruz. Kadın Gücü Mahallede projesiyle sizlerle bir araya gelerek dertlerinizi, ihtiyaçlarınızı dinlemek üzere buluşmalar düzenliyoruz. Problemlerin çözümünde sizlere hukuki ve psikolojik açıdan yol göstermek için buradayız çünkü biz birlikte güçlüyüz. Ben bir kadın belediye başkanı olarak kadınların kendini çaresiz hissetmesini istemiyorum; her mahallede kurduğumuz bu temas, toplumsal dayanışmamıza güç katacak. Kadınların hayatını kolaylaştırmak, haklarına erişimini artırmak ve sorunlarına gerçek çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin veriler toplandı

Buluşmada sosyolog yönlendirmesiyle kadınların birbirini tanımasına ve kendilerini ifade etmelerine alan açan, dayanışmanın önemini vurgulayan mini bir oyun da yer aldı. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi tarafından uygulanan anketlerle kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin ihtiyaç analizine yönelik veriler toplandı. Kadınlara yönelik hizmetlerin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar Mustafa Kemal, Cumhurieyet ve Fikri Altay mahallelerinde de buluşmalar düzenlendi. Önce kadın muhtarların görev yaptığı mahallelerde yapılan buluşmalar haziran ayına kadar Dedebaşı, Bahriye Üçok, Zübeyde Hanım, Tuna, Bahariye, Nergiz ve Atakent mahallelerinde gerçekleştirilecek. Karşıyaka'nın diğer mahallelerinde ise eylül ayı itibariyle düzenlenecek.