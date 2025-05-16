Karşıyaka'da 'Kadın Gücü Mahallede' Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da 'Kadın Gücü Mahallede' Projesi Başladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Alaybey Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek 'Kadın Gücü Mahallede' projesini tanıttı. Proje, kadınların haklarını korumak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Ünsal, kadınların sesini duyurmak için çalışacaklarını belirtti.

16.05.2025 11:35  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Alaybey Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. "Kadın Gücü Mahallede" projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Ünsal, "Kadınların sesi duyulsun, hiçbir kadın arkadaşımız kendini yalnız hissetmesin diye çalışmaya devam edecek; hep birlikte daha eşit, daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

Kadınların sorunlarını yerinde tespit etmek, ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi "Kadın Gücü Mahallede" projesini başlattı. Kadın muhtarların görev yaptığı mahallelere öncelik verilerek başlatılan proje kapsamında Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Alaybey Mahallesi'nde ikamet kadınlarla bir araya geldi. Tahir Bor Parkı'nda gerçekleştirilen buluşmaya Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Sağlık İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinden uzman personeller, sosyolog, aile rehberi, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Kadınlara hem danışmanlık hem de yönlendirme desteği sunulurken hakları, belediye hizmetleri ve kadın danışma merkezlerinin işlevleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

"Kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Harika bir buluşma oldu, sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz çok değerli bir çalışma yapıyor. Toplumda kadınlar bazı meselelerde çözümsüz ve yalnız kalıyorlar, biz de onların yanında olmak ve çözüm konusunda yol göstermek istiyoruz. Kadın Gücü Mahallede projesiyle sizlerle bir araya gelerek dertlerinizi, ihtiyaçlarınızı dinlemek üzere buluşmalar düzenliyoruz. Problemlerin çözümünde sizlere hukuki ve psikolojik açıdan yol göstermek için buradayız çünkü biz birlikte güçlüyüz. Ben bir kadın belediye başkanı olarak kadınların kendini çaresiz hissetmesini istemiyorum; her mahallede kurduğumuz bu temas, toplumsal dayanışmamıza güç katacak. Kadınların hayatını kolaylaştırmak, haklarına erişimini artırmak ve sorunlarına gerçek çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin veriler toplandı

Buluşmada sosyolog yönlendirmesiyle kadınların birbirini tanımasına ve kendilerini ifade etmelerine alan açan, dayanışmanın önemini vurgulayan mini bir oyun da yer aldı. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi tarafından uygulanan anketlerle kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin ihtiyaç analizine yönelik veriler toplandı. Kadınlara yönelik hizmetlerin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar Mustafa Kemal, Cumhurieyet ve Fikri Altay mahallelerinde de buluşmalar düzenlendi. Önce kadın muhtarların görev yaptığı mahallelerde yapılan buluşmalar haziran ayına kadar Dedebaşı, Bahriye Üçok, Zübeyde Hanım, Tuna, Bahariye, Nergiz ve Atakent mahallelerinde gerçekleştirilecek. Karşıyaka'nın diğer mahallelerinde ise eylül ayı itibariyle düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Alaybey, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 'Kadın Gücü Mahallede' Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:23:54. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da 'Kadın Gücü Mahallede' Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.