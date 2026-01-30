"Kadın Gücü" Karşıyaka'ya Yayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Kadın Gücü" Karşıyaka'ya Yayıldı

30.01.2026 14:06  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, 'Kadın Gücü Mahallede' projesi ile kadınların güçlenmesini hedefleyerek 8 ayda yaklaşık bin kadına ulaştı. Proje, düzenlenen buluşmalarla kadın hakları, dayanışma ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmeler sunuyor.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, toplumsal hayatta kadınların güçlenmesine destek vermek amacıyla başlattığı "Kadın Gücü Mahallede" projesiyle 8 ayda yaklaşık bin kadına ulaştı. İlçe genelinde düzenlenen 17 ayrı buluşmada kadın hakları, dayanışma olanakları ve belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı, talep ve ihtiyaçlar kayıt altına alındı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Güçlü kadın, sağlıklı toplumun anahtarıdır. Bu anlayışla projemizi kararlılıkla sürdürüyor, dayanışma ağımızı adım adım büyütüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mayıs 2025'te hayata geçirilen "Kadın Gücü Mahallede" projesi, düzenlenen 17 ayrı buluşmayla ilçenin dört bir yanına yayıldı. Kadın muhtarların görev yaptığı mahallelerden başlatılan ve kış döneminde mahalle merkezi kursiyerleri ile sürdürülen projeye yaklaşık bin kadın katılım sağladı. Belediyede görev yapan sosyolog, psikolog, aile danışmanı, ebe ve sosyal hizmet uzmanları ile kadınların bir araya geldiği buluşmalarda, hak temelli bilgilendirmeler yapıldı. Kadınların sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Etkileşimli etkinliklerle kadınların birbirini tanıması teşvik edilirken, Vatandaş Katılım Birimi'nin uyguladığı anketlerle taleplere dair veriler toplandı.

Çok yönlü destek

Buluşmalarda ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları ve dayanışma olanakları anlatıldı. İnönü Mahallesi Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi ile Bostanlı Mahallesi Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Merkezlerde şiddet, istismar, bağımlılık, aile içi sorunlar gibi birçok başlıkta psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulduğuna dikkat çekildi. Mahalle merkezi kursiyerlerine yönelik sürdürülen buluşmalar, mayıs ayı itibarıyla farklı mahallelerde devam edecek. Öte yandan, anket sonuçları doğrultusunda kadın ve erkeklere yönelik olarak hayata geçirilen "Eşit Yaşam Buluşmaları" da toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak. Bu kapsamda düzenlenen ilk buluşma, "Şiddet ve Şiddet Türleri" başlığıyla gerçekleştirildi.

"Kadınlar yalnız değil"

"Kadın Gücü Mahallede" projesinin mahalle ölçeğinde kurduğu doğrudan temasın önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadınların haklarına erişimini güçlendiren, ihtiyaçlarını görünür kılan ve dayanışmayı büyüten bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Mahallelerde kurduğumuz bu doğrudan iletişim sayesinde kadınların yaşadıkları sorunları yerinde dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz. Hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği, güvende olduğu ve destek alabildiği bir kent için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadın Gücü' Karşıyaka'ya Yayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

16:15
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:39:58. #7.11#
SON DAKİKA: "Kadın Gücü" Karşıyaka'ya Yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.