"Kadın Gücü" Karşıyaka'ya Yayıldı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, toplumsal hayatta kadınların güçlenmesine destek vermek amacıyla başlattığı "Kadın Gücü Mahallede" projesiyle 8 ayda yaklaşık bin kadına ulaştı. İlçe genelinde düzenlenen 17 ayrı buluşmada kadın hakları, dayanışma olanakları ve belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı, talep ve ihtiyaçlar kayıt altına alındı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Güçlü kadın, sağlıklı toplumun anahtarıdır. Bu anlayışla projemizi kararlılıkla sürdürüyor, dayanışma ağımızı adım adım büyütüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mayıs 2025'te hayata geçirilen "Kadın Gücü Mahallede" projesi, düzenlenen 17 ayrı buluşmayla ilçenin dört bir yanına yayıldı. Kadın muhtarların görev yaptığı mahallelerden başlatılan ve kış döneminde mahalle merkezi kursiyerleri ile sürdürülen projeye yaklaşık bin kadın katılım sağladı. Belediyede görev yapan sosyolog, psikolog, aile danışmanı, ebe ve sosyal hizmet uzmanları ile kadınların bir araya geldiği buluşmalarda, hak temelli bilgilendirmeler yapıldı. Kadınların sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Etkileşimli etkinliklerle kadınların birbirini tanıması teşvik edilirken, Vatandaş Katılım Birimi'nin uyguladığı anketlerle taleplere dair veriler toplandı.

Çok yönlü destek

Buluşmalarda ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları ve dayanışma olanakları anlatıldı. İnönü Mahallesi Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi ile Bostanlı Mahallesi Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Merkezlerde şiddet, istismar, bağımlılık, aile içi sorunlar gibi birçok başlıkta psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulduğuna dikkat çekildi. Mahalle merkezi kursiyerlerine yönelik sürdürülen buluşmalar, mayıs ayı itibarıyla farklı mahallelerde devam edecek. Öte yandan, anket sonuçları doğrultusunda kadın ve erkeklere yönelik olarak hayata geçirilen "Eşit Yaşam Buluşmaları" da toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak. Bu kapsamda düzenlenen ilk buluşma, "Şiddet ve Şiddet Türleri" başlığıyla gerçekleştirildi.

"Kadınlar yalnız değil"

"Kadın Gücü Mahallede" projesinin mahalle ölçeğinde kurduğu doğrudan temasın önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadınların haklarına erişimini güçlendiren, ihtiyaçlarını görünür kılan ve dayanışmayı büyüten bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Mahallelerde kurduğumuz bu doğrudan iletişim sayesinde kadınların yaşadıkları sorunları yerinde dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz. Hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği, güvende olduğu ve destek alabildiği bir kent için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.