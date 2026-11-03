Karşıyaka\'da kadın yükümlülerin uyumu için filografi ve dikiş kursları tanıtıldı

İzmir'de kadın yükümlülerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen filografi ve dikiş kursları tanıtıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursların tanıtımı, belediyenin İmbatlı Mahalle Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, programda yaptığı konuşmada yükümlüleri topluma kazandırmayı ve meslek sahibi yaparak geleceklerine yeni bir yön vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu tür projeleri kıymetli bulduklarını dile getiren Çelik, benzer faaliyetleri geliştirerek sürdüreceklerini kaydetti.

Programa Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.