Karşıyaka'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.K. (22) idaresindeki 10 LK 058 plakalı otomobil ile Mehmet Akif K. (18) yönetimindeki 35 BVE 018 plakalı motosiklet Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Mehmet Akif K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.
