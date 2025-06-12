Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Goncalar Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında O.E.(23), D.C.(29) ve T.Y.(22) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 340 gram esrar, 12 gram kokain, 2 sentetik hap ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 505 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C. ve T.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.