Karşıyaka'daki operasyonda 80 kilo skunkla yakalanan şüpheli tutuklandı
İzmir Karşıyaka'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 463 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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