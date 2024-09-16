Karşıyaka'nın Filizleri Projesi 10. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Filizleri Projesi 10. Yılını Kutluyor

Karşıyaka Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağladığı 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesi, 10. yılını kutluyor. Başkan Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları gençlerin geleceğine destek olmaya davet etti.

16.09.2024 12:52  Güncelleme: 14:53
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin öncülüğünde, hayırsever yurttaşlar tarafından üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteğinin sağlandığı "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi, 10'uncu yılını kutluyor. Bugüne kadar binlerce gencin eğitim yaşamına ışık olan projede, yeni akademik yıl için de bağışçı ve bursiyer başvuruları başladı. Başkan Yıldız Ünsal "Gelin, bu örnek dayanışmayı hep birlikte büyütelim; gençlerimizin geleceğine destek verelim" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, en çok ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden 'Karşıyaka'nın Filizleri' ile 10 yılda binlerce gencin üniversite yaşamına katkı sağladı. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile gönüllü bağışçıları buluşturan proje; apartmanlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar, toplumun farklı kesimlerinden büyük destek gördü. 10'uncu yılda da çok sayıda gencin eğitim yaşamına ışık olmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, yeni akademik dönem için bağışçı ve bursiyer başvurularını başlattı.

Ailesi ile kendisinin ikamet adresleri Karşıyaka'da bulunan ve projeden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın giriş katındaki burs ofisine başvuruda bulunabiliyor. Ardından görevliler tarafından, başvuru sahibi öğrenci ve ailesinin ekonomik durumuna ilişkin araştırma yapılıyor. Değerlendirmeler sonucunda öğrenci, burs almaya uygun bulunursa projeye dahil ediliyor. Bu kapsamda öğrencilere, eşleştikleri hayırseverler tarafından, akademik yıl başlangıcından sonuna kadar ayda biner TL burs ödemesi yapılıyor. Proje hakkında '0232 399 40 09' numaralı hattan da detaylı bilgi alınabiliyor.

"Gelin, gençlerimizin geleceğine hep birlikte destek verelim"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, gençlerimizi aydınlık bireyler olarak topluma kazandırmak için sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayış çerçevesinde, en önemli projelerimizden biri olan Karşıyaka'nın Filizleri'nde 10'uncu yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok öğrencinin yaşamına dokunabilmek adına, tüm vatandaşlarımızı bu örnek dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum. Gelin, gençlerimizin geleceğine hep birlikte destek verelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'nın Filizleri Projesi 10. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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