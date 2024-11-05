Karşıyaka Oda Orkestrası, Yeni Sezonu Büyük Bir Konsertle Açtı - Son Dakika
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Karşıyaka Oda Orkestrası, Yeni Sezonu Büyük Bir Konsertle Açtı

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde genç piyanist Emre Yavuz'un eşliğiyle yeni sezonunu açtı. Konser, Chopin ve Grieg'in eserlerinin yanı sıra sürpriz performanslarla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

05.11.2024 13:51
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(İZMİR) - Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yeni sezonun açılışını yaptı. KODA'nın, genç piyanist Emre Yavuz'a eşlik ettiği konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Konsere katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sanatçılarımız yine harikalar yarattı. Daha nice konserlerde birlikte olmayı diliyoruz" dedi.

Karşıyaka Oda Orkestrası, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yeni sezonun açılışını verdiği konserle yaptı. KODA, konserde yeni neslin en parlak piyanistlerinden biri olarak gösterilen Emre Yavuz'a eşlik etti. Chopin Piyano Konçertosu ve Grieg'in zamansız eseri Holberg Suiti'nin yorumlandığı konser, konuklara unutulmaz bir klasik müzik akşamı yaşattı. Seyirciler arasında bulunan Fermata Oda Korosu solistlerinin sürpriz yaparak "İzmir Marşı" ve "Vatan Marşı"na eşlik etmesi de geceye renk kattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın aile üyeleriyle birlikte izlediği konseri, Romanya İzmir Başkonsolosu Mr. Lilian Zamfiroiu, ABD Fahri Konsolosu Güliz Balsarı, Litvanya Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ve eşi Barış Karcı, meclis üyeleri ile muhtarların da aralarında bulunduğu yüzlerce sanatsever büyük ilgiyle takip etti.

Gecede konuşan Başkan Ünsal, şunları söyledi:

"Sanatçılarımız yine harikalar yarattı. Bugün bizlere yaşattıkları müzik ziyafeti için çok teşekkür ediyorum. KODA sadece Karşıyaka'nın değil, İzmir'in de göz bebeği… Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesindeki ilk ve tek oda orkestrasına sahip olmanın, böylesine değerli ve genç müzisyenlerle çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Attığımız her adımda, Ulu Önder Atatürk'ün sanata ve sanatçıya bakış açısını rehber edinmeye devam edeceğiz. Daha nice konserlerde birlikte olmayı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Oda Orkestrası, Yeni Sezonu Büyük Bir Konsertle Açtı - Son Dakika

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