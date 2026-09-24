Selim'de arıcının kovanlarına ayı baskını! Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti - Son Dakika
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Selim'de arıcının kovanlarına ayı baskını! Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti

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Selim\'de arıcının kovanlarına ayı baskını! Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti
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Kars'a bağlı Selim ilçesinin Karakale köyünde bir bozayı, gece saatlerinde arıcı Ayhan Aydın'ın kovanlarına geldi. Kovanları deviren ayı, içindeki balları yedikten sonra bölgeden ayrıldı; yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köyde başka vatandaşların kovanlarının da ayılarca devrildiği öğrenildi. Arıcılar, olayların tekrarlanmaması için yetkililerin bölgede inceleme yapıp önlem almasını talep ediyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde bozayı, arı kovanlarını devirerek içerisindeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GECE SAATLERİNDE KOVANLARA DADANDI

Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın'a ait arı kovanları, gece saatlerinde bölgeye gelen ayının saldırısına uğradı. Ayı, kovanları devirerek içerisindeki balları yedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bal yiyen ayı daha sonra uzaklaştı.

ARICILAR ÖNLEM İSTİYOR

Aynı bölgede başka vatandaşlara ait arı kovanlarının da ayılar tarafından devrildiği belirtildi. Arıcılar, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaynak: DHA
HayvanlarGüvenlikGüncelYaşamSelimAydınKarsDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Selim'de arıcının kovanlarına ayı baskını! Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti - Son Dakika
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