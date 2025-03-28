Kartal Belediye Başkanı Yüksel, İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye personeli ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yüksel, birlik beraberlik mesajı vererek, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinerek Kartal halkına daha iyi hizmet sunma hedefinde olduklarını belirtti.

28.03.2025 15:58  Güncelleme: 16:26
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye personeli ve aileleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. Yüksel, "Hangi sıkıntılarla karşılaşırsak karşılaşalım, biz bu süreçlerin içerisinden iyi işler yaparak çıkacağız. Kartal halkına yaptığımız hizmetlerle bu zorlukları aşacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar, doğru olan yolunu bulur" dedi.

Kartal Ekolojik Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Yüksel, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek personellerle sohbet etti ve ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

İftar sonrası yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Gökhan Yüksel, Kartal için çalışan tüm mesai arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ramazan boyunca mahallelerde, sokaklarda komşularımızla buluşmaya gayret ettik. Bugün de sizlerle bir aradayız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kartal Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Yüksel, tatil sonrası yoğun bir çalışma temposuna girileceğini aktardı. Bahar ve yaz aylarına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Yüksel, belediye olarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunma hedefinde olduklarını vurguladı.

Her türlü zorluğun iyilikle ve azimle aşılacağını dile getiren Yüksel, "Hangi sıkıntılarla karşılaşırsak karşılaşalım, biz bu süreçlerin içerisinden iyi işler yaparak çıkacağız. Kartal halkına yaptığımız hizmetlerle bu zorlukları aşacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar, doğru olan yolunu bulur" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Yüksel, İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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